Dotan pakt songwriting weer op en is trots

Gekwetste Sylvie sleept Sabia en Touriya voor rechter

10:52 Sylvie Meis (40) is de beweringen van haar voormalige vriendinnen Sabia Boulahrouz en Touriya Haoud meer dan zat en begint een rechtszaak. Sylvie, die zeer gekwetst is nadat Sabia en Touriya onlangs hadden beweerd dat ze in 2009 borstkanker zou hebben geveinsd, klaagt ook de Duitse tv-zender PRO 7 aan.