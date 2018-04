Dotan verzint ontmoetingen op social media

In 2015 maakt Dotan furore als hij een ernstig zieke fan na afloop van zijn show een hart onder de riem komt steken. De fan, genaamd Aron Leegwater, deelt het verhaal op sociale media. Lovende reacties volgen op het mooie gebaar van Dotan. Diverse media schenken aandacht aan de gebeurtenis en het bericht wordt massaal gedeeld. Maar, zo blijkt nu, die ontroerende ontmoeting in de parkeergarage van de Ziggo Dome heeft nooit plaatsgevonden. Aron Leegwater is namelijk een fictief persoon. In 2017 is het weer raak als Dotan meent dat er een meisje in het vliegtuig zit dat zijn muziek luistert. Ze schijnt groot fan van hem te zijn, maar heeft geen idee dat de artiest in levende lijve naast hem zit. Op Twitter houdt Dotan zijn volgers op de hoogte van het bijzondere gesprek . Na afloop stopt de 31-jarige Dotan een briefje in haar handen met zijn e-mailadres erop. Wéér weet Dotan alle aandacht op zich te vestigen in de media en wordt hij de hemel ingeprezen. Maar ook dit verhaal roept de nodige twijfels op bij oplettende lezers en lijkt nu een mediastunt.

Sociale media

Op sociale media is er eveneens een patroon te vinden in een groot deel van Dotans 'fans'. Zodra één van zijn nummers wordt gedraaid, draaft een leger op dat elkaar massaal laat weten dat zijn muziek wordt afgespeeld. 'Door Dotans liedjes heb ik mijn miskraam weten te verwerken', wordt er onder meer geschreven. De nogal fanatieke aanbidders van Dotan proberen ook op Wikipedia de zanger te promoten. Eén van die accounts blijkt de voormalig manager van Dotan te zijn: Marlous Hoogendoorn. Ze biecht aan de Volkskrant op schuldig te zijn aan het aanmaken van 45 nepaccounts, volgens haar in opdracht van de zanger. ,,Als hij zichzelf op de radio had gehoord, nam hij contact met me op. Dan moesten we even gaan duwen", aldus Hoogendoorn. Om haar verhaal te ondersteunen deelt ze haar mailverkeer met Dotan, waarin hij controleert of de accounts zijn aangemaakt. Vervolgens geeft Dotan door waarvoor de accounts ingezet kunnen worden: ‘Liken? Favoriten? Etc?' Hoogendoorn benadrukt niet verder te zijn gegaan dan dat. Van het online aanvallen van andere artiesten of het verzinnen van heftige verhalen is geen sprake, laat ze weten.

Misselijk

Dotan beweert dat hij niets van de nepprofielen weet. ,,Ik vind het heftig. En heel naar." De Home-zanger is naar eigen zeggen bereid om zijn profielen op te schonen en wil dat de onderste steen boven komt. ,,Ook als dat betekent dat ik geen social media meer heb of met 1 volger moet beginnen. Dat is dan maar zo. Ik wil gewoon niet dat dit te vinden is op mijn pagina’s. Ik wil dat dit verdwijnt. Ik word er misselijk van als ik dit zie."



Over een verouderd e-mailadres dat gekoppeld is aan meerdere nepprofielen, zegt hij zich van geen kwaad bewust te zijn. Ze zouden niet bedoeld zijn om fake fans de wereld in te helpen. Hij stelt zelfs dat hij te goed van vertrouwen is geweest en dat ‘vijf, zes mensen’ het wachtwoord hadden van zijn socialemedia-accounts. Hetzelfde geldt voor zijn telefoonnummer, ook gelinkt aan een account van een nepfan. Dotan houdt vol daar niet voor verantwoordelijk te zijn.



En de ontmoeting met een doodzieke fan? Daar beweert hij ook niets vanaf te weten. ,,Er komen gewoon heel veel van dit soort berichten binnen. En het is ook niet mijn verantwoordelijkheid of werk om te checken wie wel of niet echt is", aldus Dotan.



Volgens Dotan zijn de nepprofielen niet meer actief geweest sinds er een een ‘herstructurering’ in zijn team is geweest. ‘Ik heb altijd mijn muziek willen laten spreken en zal dit blijven doen", besluit hij in zijn verklaring.