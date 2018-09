Douwe Bob gaat voor latex broek, OG3NE geniet van Ibiza

Coen & Sander in Colmschate de lucht in: 'Dit is nog nooit gedaan'

15:19 Ze maakten radio vanaf de middenstip van de Johan Cruijff Arena, vanaf Schiphol en vanuit Meerdijk, het fictieve plaatsje in Goede Tijden, Slechte Tijden. Radio 538-DJ’s Coen Swijnenberg en Sander Lantinga stappen vanmiddag om 16 u. op het evenemententerrein naast gemeenschapshuis de Kuip in Colmschate in een luchtballon. Als onderdeel van hun bucketlist.