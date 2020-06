Douwe Bob geeft toch concert op Terschelling, politie grijpt in

Kjeld Nuis over relatie­breuk: ‘Ik ben te egoïstisch geweest’

18:22 De breuk tussen Kjeld Nuis en zijn ex, voormalig Miss Nederland Jill de Robles, kwam grotendeels voort uit de ambities van de schaatser. Dat geeft hij toe in een groot interview met LINDA. ,,Alles draaide in zekere zin om mij’’, steekt hij de hand in eigen boezem.