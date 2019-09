Douwe Bob gewond na aanrijding met scooter: ‘Voet bijna in tweeën’

Eigenlijk vond Douwe Bob dat het ‘wel meeviel', maar in gesprek met Daniël Dekker op NPO Radio 2, dat live verslag deed vanaf het festival, gaf hij gisteren toe dat het ‘eigenlijk helemaal niet meeviel’. ,,Ik heb een hele flinke vleeswond. Er was een bezorger op een scooter, die reed aan de verkeerde kant van de weg, een spookrijder, en die dacht: ik snij even af.”



Na de klap stopte de bezorger even om te kijken hoe het met zijn slachtoffer gesteld was. ,,Toen zag hij dat het toch wel flink mis was, want mijn voet lag bijna in tweeën. Hij dacht waarschijnlijk: daar wil ik niets mee te maken hebben, dus toen is hij doorgereden.”



Douwe Bob heeft weliswaar pijn en springen op het podium kan even niet, maar dat weerhoudt hem niet van optreden. Gisteren was hij gewoon present bij Ilse DeLanges festival Tuckerville, waar hij met zijn been op een baal stro zijn optreden verzorgde.