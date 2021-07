Douwe Bob heeft geen relatie met kunstenares die zwanger van hem is

De artiest vertelde woensdagavond tijdens een optreden in Bloemendaal dat hij voor de eerste keer vader wordt. De moeder is kunstenares Loes van Delft, die in het publiek zat en hij ‘een hele lieve meid’ noemde. Het nieuws kwam onverwachts, aangezien vorige maand nog bekend werd dat Douwe en zijn vriendin Anouk na zo’n drie jaar uit elkaar waren. Hij zei toen zelfs te hopen dat ze ooit weer samenkomen.

Loes van Delft (30) is nu dus zwanger van de zanger, maar een stel zijn ze niet. ‘Loes en ik hebben geen relatie’, schreef de artiest in een reactie op een bericht van 100% NL, die werd gezien door media als Shownieuws en Libelle. De zender bevestigt dat de post, waarin Loes eerder wel zijn vriendin werd genoemd, is aangepast. De manager van Douwe wil geen uitspraken doen over zijn privéleven en Loes was de afgelopen dagen niet bereikbaar voor commentaar.

‘Mooiboys’

Van Delft, die oorspronkelijk uit Drunen komt en tegenwoordig in Amsterdam woont, timmert al ruim tien jaar aan de weg als kunstenares. Onlangs kwam ze nog in het nieuws toen een museum in China voor een ‘groot bedrag’ al haar kunststukken kocht.

Eerder moest ze er niet aan denken zich te binden aan één man. ,,Als er één iemand zou zijn, zou het ook maar een saaie boel zijn’’, zei ze tegen het Vlaamse P-magazine. ,,Ik ga regelmatig stappen, maar dan wel met een mooiboy’’, vervolgde ze, vermoedelijk verwijzend naar een man die vooral leuk is voor het oog.

,,Zo heb ik er eentje zitten in Amsterdam, in Barcelona... Tja, waar eigenlijk niet?’’ Gevraagd of ze de mannen ‘van zich af moest slaan’, zei ze: ,,Dat doen mijn vader en mijn zusje.’’

Haar kunstwerken deelt Loes dagelijks op Instagram, waar ze ruim 102.000 volgers heeft. Voor een gemiddeld doek vroeg ze vorig jaar zo’n 9500 euro, zei ze volgens Quote. Vroeg in haar carrière gebruikte ze vooral datingapp Tinder om haar werk aan de man te brengen, meldde het magazine.

Lied voor Anouk

Douwe Bob Posthuma (28), zoals de zanger voluit heet, was tussen 2018 en afgelopen voorjaar met enkele tussenposes samen met Anouk. Vorige maand liet hij weten dat ze uit elkaar waren, maar dat dit van hem niet zo hoefde te blijven.

,,Ik hou veel van een vrouw en zij van mij, maar het is soms even moeilijk’’, zei hij. ,,Maar je weet niet hoe dingen gaan. Ik geloof dat we zielsverwanten zijn. Misschien wordt het ooit weer iets, we blijven van elkaar houden.’’ Van berichtjes van aanbidsters moest hij dan ook niets hebben.

Op zijn nieuwe album (dat vijf sterren kreeg van deze site) wijdde hij zelfs een nummer aan Anouk, Was it just me. ,,Het is volgens mij een van de mooiste nummers die ik ooit heb geschreven, een zware break-up song’’, aldus Douwe.

