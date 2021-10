Douwe Bob over aanstaand vaderschap: ‘Veel mensen zullen er een mening over hebben’

Dat Douwe Bob en kunstenares Loes van Delft geen relatie hebben maar wel samen een kind verwachten, is niet zoals de zanger het vaderschap voor zich zag. Maar op kritiek zit hij niet te wachten. ,,Het is mijn kind en mijn kind gaat geliefd worden met alles dat ik heb.”

Douwe Bob liet zich vanavond het eerst uit over zijn aanstaande vaderschap in Rooijakkers over de Vloer. De zanger deed een paar maanden geleden alleen een korte aankondiging tijdens een concert dat hij een kind verwacht met kunstenares Loes van Delft. Hij liet er verder niets over los, behalve dat de twee geen relatie hebben met elkaar. ,,Ik krijg een kind met een hele leuke en lieve vrouw, maar we hebben geen relatie. Ik geloof dat het voor de opvoeding van je kind niet hoeft uit te maken, als je maar liefde geeft. Ik geloof ik liefde.”

De zwangerschap was niet gepland, vertelt Douwe Bob. ,,We hebben het een paar keer heel fijn gehad en zij kwam er laat achter. Zij dacht: wil ik dit? En ik dacht dat ook. Toen hoorde zij het hartje en wilde het houden. Ik was het daar mee eens. Het is the gift of life (gift van het leven, red.). Maar het is onwerkelijk, nog steeds.” Twee weken geleden toonde Van Delft haar buik op Instagram en liet trots weten dat zij en Douwe een meisje verwachten. Ze is vóór begin volgend jaar uitgerekend.

Het is niet ‘zoals hij het voor zich had gezien’, een huisje-boompje-beestje-gezin. Maar dat deert hem niet. ,,Het is niet conventioneel. Het is niet hoe het ‘heurt’. Waarschijnlijk zullen veel mensen er een mening over hebben, maar dikke middelvinger voor je”, zegt hij tegen Rooijakkers. ,,Maar het is mijn kind en mijn kind gaat geliefd worden met alles dat ik heb. Ik wil er zijn voor de moeder en voor het kind.”

Douwe nam Rooijakkers mee naar de toekomstige kinderkamer op zijn woonboot. ,,Ik ben al een beetje bezig met ledikantjes enzo, maar ik ben er niet zo goed in. Hoeveel duizenden jaren lagen we wel niet op schapenvellen en nu moeten we ineens... ik ga voor mijn kind geen dure dingen kopen, daar groeien ze toch in twee weken uit.”

De zanger zag zijn relatie met zijn vriendin Anouk in juni stuklopen na drie jaar. Zij was zijn grote liefde. ,,Ik ben een lastige gast om mee te zijn en nu krijg ik ook nog een kind met een andere vrouw", blikt hij op de breuk terug. ,,Dat valt haar zwaar en mij ook, want ik heb haar nooit zo pijn willen doen, hoe raar dat ook klinkt. Moet ik wel in my defence zeggen dat het uit was toen ik het kind verwekte. Maar waar ik het meest spijt van heb ik mijn leven is hoeveel pijn ik vrouwen heb gedaan.”

