Downtown-zangeres geschokt door gebruik liedje bij bomaanslag

‘Ik wil mijn schok en ongeloof uiten over de explosie op eerste kerstdag in onze geliefde muziekstad’, schrijft de 88-jarige. ‘Ik hou van Nashville en z’n inwoners. Waarom deze gewelddadige actie, waarom zo’n verwoesting?’

De Britse vertelt dat ze een paar uur nadat het nieuws over de aanslag bekend was geworden, hoorde dat de dader Downtown draaide tijdens een opname waarin hij de explosies aankondigde. Ze probeert daar een reden voor te bedenken in haar post. ‘Natuurlijk is de openingszin: ‘als je alleen bent en het leven je eenzaam maakt, kun je altijd naar ‘downtown’ komen’. Maar miljoenen mensen over de hele wereld zijn juist vrolijk geworden van dit opgewekte liedje. Misschien kun je ook iets anders in die woorden horen, afhankelijk van je gemoedstoestand.’