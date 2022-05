DPG klaagt bij waakhond over fusieplannen RTL en Talpa

Jury in zaak Depp-Heard gaat dinsdag verder met beraad

De jury in de smaadzaak tussen de Hollywoodsterren Johnny Depp en zijn ex Amber Heard gaat dinsdag verder met haar beraad. Dat betekent dat er vrijdagavond nog geen uitspraak werd gedaan in de zaak die de 58-jarige acteur tegen zijn 33-jarige ex heeft aangespannen.

28 mei