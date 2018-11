Draagmoeder Emile Ratelband in verwachting

Ratelband, die zeven kinderen heeft bij drie verschillende vrouwen, deed in augustus een oproep aan potentiële draagmoeders om zich bij hem te melden. ,,Stuur me je 06 om de details te bespreken’', schreef hij toen. Zo'n 90 vrouwen reageerden op zijn bericht.



De oproep leverde hem de nodige kritiek op. Zo vonden mensen hem te oud om voor de achtste keer vader te worden en vonden ze dat hij eerst een band met zijn andere kinderen moet opbouwen.



Ratelband is de afgelopen dagen meermaals in het nieuws geweest. Afgelopen week verzocht hij de rechter om zijn geboortedatum te veranderen van 11 maart 1949 in 11 maart 1969. Hij voelt zich al heel lang ‘20, 25 jaar jonger’ dan dat hij volgens officiële documenten is. ,,Ik wil erkend hebben dat ik me er niet goed bij voel", zei hij daarover.