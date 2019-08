Dragan Bakema vervangt Gijs Naber in Lazarus

Dragan Bakema gaat de hoofdrol van Newton spelen in de Nederlandse versie van de musical Lazarus van David Bowie. Gijs Naber was in eerste instantie gecast maar heeft de rol noodgedwongen teruggegeven. De acteur is tot de conclusie gekomen dat hij ‘de afgelopen tijd te veel hooi op zijn vork heeft genomen’.

Dat heeft producent Stage Entertainment Nederland bekendgemaakt. ,,Een rol als deze verdient honderd procent commitment”, stelt Naber in een korte toelichting. ,,Als je constateert dat je die niet kunt geven, vind ik dat je het aan je publiek en je collega’s verplicht bent om daar open over te zijn. Ik ben enorm blij met het begrip van de producent en vind het fantastisch dat Dragan de rol van mij over gaat nemen.”

Directeur Albert Verlinde van Stage Entertainment Nederland heeft begrip voor de moeilijke beslissing van Naber. ,,Als blijkt dat het niet lukt om deze zware rol te spelen, heb ik er groot respect voor dat een acteur deze moeilijke beslissing durft te nemen”, zegt hij. ,,De hoofdrol vraagt om een uitzonderlijk acteur en zanger. We hebben ondanks de druk, toch de tijd genomen om een ijzersterke vervanger voor Gijs te vinden: Dragan heeft alle capaciteiten in huis om Newton gestalte te geven.”

Vertrouwen

De nieuwe hoofdrolspeler is heel blij met het in hem gestelde vertrouwen. ,,De vraag of ik auditie wilde doen voor de rol van Newton in Lazarus kwam onverwacht, maar ik was meteen enthousiast”, laat Bakema weten.

De acteur speelde in diverse voorstellingen van Toneelgroep Amsterdam en RO Theater en was enige tijd te zien in de titelrol in de hitmusical Soldaat van Oranje. Hij werd twee maal genomineerd voor een Gouden Kalf en stond afgelopen seizoen in Carré met het theaterspektakel Het Pauperparadijs. Bakema is eind 2019 in de bioscopen te zien in April, May en June, de nieuwe film van Linda de Mol en Will Koopman.