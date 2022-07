Drake bevestigt aanhouding in Zweden, ondanks ontkenning management

Het gerucht ging afgelopen week al dat Drake zou zijn gearresteerd in een Zweedse club vanwege het bezit van marihuana. De hashtag #FreeDrake ging vervolgens snel viral op social media. Opvallend is dat zijn management toen de aanhouding van de God's plan-artiest ontkende. Mogelijk dat het ermee te maken heeft dat hij niet vast is gezet en slechts is meegenomen naar het bureau.



Met het document bevestigt Drake in ieder geval de aanhouding. Wat de gevolgen zijn en of hij zich moet verantwoorden voor de rechtbank is op dit moment nog onduidelijk.