Drake eerste solo-artiest met 200 noteringen in Billboard Hot 100

Dankzij de release van het album Care Package, deze week de nieuwe nummer één in de Amerikaanse albumlijst, komt Drake met zes singles binnen waarmee zijn totaal op 203 komt. Al zijn hits scoorde Drake in ruim tien jaar tijd. In mei 2009 wist hij voor het eerst de hitlijst binnen te dringen met Best I Ever Had. Van Drakes 203 hits kwamen er 35 in de top tien terecht, zes bereikten de nummer 1-positie.



Drake is bovendien op recordjacht. Hij is nu nog slechts vier noteringen verwijderd van de 207 noteringen die de cast van de tv-serie Glee scoorde. Nummer drie is Lil Wayne met 163 hits.



Bovenaan de Billboard Hot 100 maken nog steeds Lil Nas X en Billy Ray Cyrus de dienst uit met hun Old Town Road. De single, die twee weken geleden met 17 weken het record brak van langstdurende nummer 1-hit ooit, scherpt het record verder aan tot 19.