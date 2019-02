Drake en Kendrick Lamar weigeren Grammy-show

Video Voi­ce-deelneem­sters (17) krijgen ranzige foto's opgestuurd: coaches zijn verontwaar­digd

22:57 The Voice-deelneemsters Mikki van Wijk (17) en Irene Dings (17) krijgen via social media zogeheten dickpics toegestuurd. Hun coach Anouk, coach Waylon en presentatrice Wendy van Dijk zijn verbolgen over de ongewenste plaatjes van het mannelijke geslachtsdeel die de jonge zangtalenten in hun digitale postbus krijgen.