Dramatische kijkcijfers voor Jesse Klaver bij Beau's talkshow 5 Jaar Later

De aflevering van de RTL 4-talkshow 5 Jaar Later met GroenLinks-leider Jesse Klaver zorgde gisteren voor een kijkcijferdieptepunt in de nog korte geschiedenis van het door Beau van Erven Dorens gepresenteerde praatprogramma. Klaver trok 264.000 kijkers, waardoor de aflevering bij lange na niet voorkomt in de kijkcijfer top 25 van gisteren.

5 Jaar Later werd in het verleden gepresenteerd door Jeroen Pauw (NPO). Toen die ermee stopte, nam RTL 4 het succesvolle format over. De eerste aflevering op dinsdag 2 januari, waarin Van Erven Dorens zijn voorganger Pauw aan de tand voelde, trok 762.000 kijkers. Een dag later stond de gewezen strafpleiter Bram Moszkowicz in de schijnwerpers. Zijn openhartige levensverhaal en vurige wens om ooit weer advocaat te worden, was goed voor 679.000 belangstellenden. Het interview met Sacha de Boer was vorige week donderdag goed voor 472.000 kijkers en de week werd met bijna 1,5 miljoen kijkers afgesloten dankzij het vraaggesprek met RTL 4-coryfee Linda de Mol. Maar gisteren, toen Jesse Klaver de hoofdrol speelde, stortten de kijkcijfers helemaal in tot een dieptepunt van iets meer dan 260.000 kijkers.

Vorig jaar, als slotakkoord van de GroenLinks-verkiezingscampagne, liep Nederland nog massaal warm voor de 31-jarige politicus. Een verhandeling die hij in maart 2017 gaf in Afas Live in Amsterdam (de voormalige HMH) was binnen een mum van tijd uitverkocht. Uiteindelijk volgden zeker 5.000 belangstellenden zijn 'popster-achtige' betoog in de concertzaal. Dankzij de Tweede Kamerverkiezingen kreeg Klavers partij meer Kamerzetels. Tijdens de formatie trok Klaver zich uiteindelijk terug als mogelijk coalitiepartner. De coalitie wordt nu gevormd door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Openhartig

In het interview met Van Erven Dorens sprak Klaver openhartig over zijn ouders. De GroenLinks-leider vond het ‘doodeng’ om vorig jaar voor het eerst zijn Marokkaanse vader te ontmoeten. ,,Ik voelde me ook een verrader naar mijn moeder toe.” Klavers moeder overleed eerder in 2017 op 51-jarige leeftijd. Zij wist voor haar dood al dat een ontmoeting ophanden was, maar ‘vond dat heel heftig’.

Klaver voorspelde in het programma dat hij over vijf jaar, in 2023, in het Torentje zit als premier. Zijn voorspelling van vijf jaar geleden, toen Klaver 26 was, kwam in elk geval uit. Toen zei hij al dat hij nu fractievoorzitter van GroenLinks zou zijn. Ook wist hij zeker dat hij nog steeds samen zou zijn met zijn vrouw Jolein en dat ze samen ‘twee of drie kinderen’ zouden hebben. ,,Dat zou ik fantastisch vinden.” Het paar heeft twee zoontjes.