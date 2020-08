Dramaversie van The Fresh Prince of Bel-Air in de maak

De reeks wordt gebaseerd op de viral video die regisseur en superfan Morgan Cooper vorig jaar uitbracht. In die neppe trailer laat Morgan zien hoe het verhaal van de originele serie ook een drama had kunnen zijn.



Morgan schrijft mee aan de nieuwe serie, kruipt in de regiestoel en is daarnaast uitvoerend producent. Will Smith, de originele Fresh Prince, is ook een van de uitvoerend producenten. Net als onder anderen de oorspronkelijke bedenkers Andy en Susan Borowitz.