Dreigende massamoord kruipt kijker onder de huid

De documentaire toont de verhalen van de ter dood veroordeelden vanuit hun perspectief, maar net zo goed vanuit dat van de nabestaanden van slachtoffers, advocaten of hun eigen familieleden. Een van de scènes die onder je huid kruipen; Judy, de vrouw van Stacey Jones, belt met haar man in de gevangenis en vertelt dat ze heeft geïnformeerd naar de kosten van een crematie. 1157 euro, vertelt ze aan haar man. ,,Dat moet ik vooraf betalen. Dat kan ik wel, maar dan ben ik meteen al mijn geld kwijt.’’ Haar man stelt haar gerust, hij zal in de gevangenis wel eens rondvragen of mensen willen bijdragen aan zijn eigen aanstaande uitvaart.



Life and Death Row gaat verder dan alleen de individuele verhalen. Het geheel levert voer op voor een maatschappelijke discussie, waarbij de doodstraf voortdurend als een zeer ongewenste en beklemmende schaduw boven de markt zweeft. Hoewel het voor Nederlanders ver van het bed is, begint de doodstraf op deze manier toch te leven.



Intussen leeft de kijker mee met Stacey Jones, Ledell Lee, Don Davis, John Henry Ramirez en hun andere vier lotgenoten. Hun advocaten stellen alles in het werk om de overhaaste executies te traineren of te voorkomen, maar of zij op tijd zijn?