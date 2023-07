Drie sterren voor Elemental: Water en vuur worden verliefd in middelmatige Pixar-film

recensieDe elementen water, vuur, aarde en lucht letterlijk verbeeld als personages in een film die zware thema’s als migratie en vreemdelingenangst tackelt én een romantische komedie wil zijn. Ambitieus is het zeker. Toch komt Elemental , de 27ste productie uit de Pixar-stal, niet veel verder dan schattig zijn.

Met talloze moderne klassiekers als Toy Story, Finding Nemo en Wall-E als fundament, heeft Pixar een reputatie hoog te houden. De animatiestudio, bekend om de diepe emotionele levens van zijn personages, zoekt echter al jaren naar een nieuw meesterwerk van bijvoorbeeld Inside Out-niveau. In die film uit 2015 kregen we een kijkje in het brein van een 11-jarig meisje waar de figuurtjes Vreugde, Woede, Afkeer en Verdriet proberen samen te werken.

Peter Sohn, een filmmaker die op jonge leeftijd van Korea naar Amerika verhuisde, kwam met een concept dat zijn persoonlijke migratiegeschiedenis moest weerspiegelen. Elemental speelt zich af in de kleurrijke metropool Element City, een culturele smeltkroes die bestaat uit water-, vuur-, aarde- en luchtwezens. Tolerantie is daar soms ver te zoeken, zo blijkt wanneer het vuurkoppel Bernie en Cindy Lumen met hun dochtertje Ember er hun toevlucht zoekt.

Het letterlijk vlammende gezin, dat behoort tot de eerste generatie vuurelementen van Element City, begint een winkeltje in een buitenwijk. Dat het allemaal niet zo soepel loopt, is mede het gevolg van discriminatie. De angst voor het onbekende; het is iets dat evengoed in sprookjeswerelden sluipt. Als Ember de pubertijd bereikt en verliefd wordt op ene Wade Ripple, iemand van het watervolk, ontstaat een soort verboden romance. En wat gebeurt er eigenlijk als Water en Vuur elkaar kussen?

Ook Inside Out bouwde dus al een tastbare wereld van abstracte zaken (emoties in dat geval). Maar waar díe film conceptueel van a tot z klopte, struikel je in Elemental over allerlei logicaproblemen. Waarom vliegt er soms wel en soms niet iets in de fik wanneer het door een vuurwezen wordt aangeraakt? Hoe kan er naast een watervolk ook zoiets bestaan als een niet-levende, ‘gewone’ rivier? En waarom wordt Lucht verbeeld als wolkjes, wat eigenlijk óók vocht is? Het is allemaal niet bepaald ‘waterdicht’.

Huilende waterwezens

Dat lijkt mierenneuken, maar als zo’n universum constant dit soort vragen oproept, zit het emotionele diepgang in de weg. Hoe interessant en nobel die eerdergenoemde metaforen ook zijn. Andere ‘elementen’ liggen weer te veel voor de hand. Het vuurvolk bestaat uit heethoofden, watermensen barsten om het minst geringe in huilen uit (en stoten in de vorm van tranen dus delen van hun lichaam af?) en de humor komt hoofdzakelijk voort uit vermoeiende woordgrapjes (‘zin in een lavakoffie?’). Voor kinderen is Elemental mogelijk weer te complexe materie.

Wat overblijft is verbluffend mooie animatie en een Romeo en Julia-verhaallijn die net voldoende ontroert. Dat is voor Pixar-begrippen eigenlijk te weinig.

Regie: Peter Sohn. Stemmen: Leah Lewis, Mamoudou Athie, Catherine O’Hara en Mason Wertheimer.

