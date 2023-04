Drie sterren voor nieuwe filmversie Peter Pan: Disney toont eindelijk een beetje lef

Peter Pan & Wendy Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Avonturenfilm



Een Disney-remake die het verhaal een frisse draai durft te geven; dat kon je niet bepaald zeggen van recente liveaction-versies (met echte acteurs) als Aladdin, Beauty and the Beast of Mulan. Ze zagen er verzorgd uit, maar roken naar pure commercie. Waarom zou je anders iets dat we allemaal al kennen min of meer herkauwen?

Peter Pan & Wendy lijkt soms zoekende naar wat het precies wil zijn. De fans tevreden stellen met herkenbare vignettes (de krokodil met het klokje, de aanwezigheid van het indianenmeisje Tiger Lily, het liedje You Can Fly!) of ze verrassen met nieuwe inzichten over volwassenwording? Je voelt dat regisseur en scenarist David Lowery - vooral bekend van meer metafysische arthousetitels als A Ghost Story en The Green Knight - in elk geval deels onder de plak van Disney zat.

Na de wat plichtmatige eerste drie kwartier en zodra Wendy en haar broertjes onder begeleiding van de jongen die weigert op te groeien via een vlucht door Londen in Neverland is beland, wordt het interessant. Dan blijkt Captain Hook (met bulderend plezier gespeeld door een bijna onherkenbare Jude Law) meer dan een platte tekenfilmschurk en verkennen we zijn verrassende relatie met Pan.

Akelig vlakke Pan

Laten we hier niets weggeven, maar in algemene zin stellen dat Lowery een bekende fabel nieuwe diepgang geeft. Bovendien koos hij voor een radicaal andere visuele aanpak. Weg zijn de felle kitschkleurtjes. Dit meer duistere en melancholische schouwspel zal voor verdeelde reacties zorgen. Het is in elk geval gewaagd, een woord dat je bij Disney toch zelden in de mond neemt. Dat kan ook gezegd worden over de keuze voor een meer diverse cast waaronder een Tinkerbell en Pan van kleur.

Jammer dat die laatste wordt gespeeld door een akelig vlakke acteur (Alexander Molony). Aan de andere kant: de makers begrijpen maar al te goed dat het verhaal eigenlijk altijd al draaide om Wendy (nieuwkomer Ever Anderson, wél een ontdekking), het meisje dat door dit avontuur enkele broodnodige stappen zet naar volwassenheid. De poging om dat thema in al zijn gelaagdheid te vangen, is half geslaagd en sommige kinderen zullen wat verward achterblijven. Maar de meer vroegrijpe jeugd zou hier wel eens hard voor kunnen vallen.

Regie: David Lowery. Hoofdrollen: Ever Anderson, Jude Law, Alexander Molony en Yara Shahidi

Abonnees van Disney+ kunnen Peter Pan & Wendy kijken zonder extra te betalen.

