Drie sterren voor The French Dispatch: kleurrijke ode aan excentrieke journalisten

Boze tekst­schrij­ver van Beste Zan­gers-hit dient claim in

16:05 Televisieprogramma Beste Zangers is in verlegenheid gebracht vanwege een auteursrechtenkwestie. Het gaat om het lied Jest Oldu dat Anneke van Giersbergen in de vijfde aflevering voor haar collega Karsu zong. De tekstschrijver, Hakki Yalçin, heeft een claim ingediend.