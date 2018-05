Dries Roelvink neemt afscheid van zijn zonnebank

Dries kwam tot inkeer door zijn column in Sven Kockelmans Radio 1-programma. ,,In de uitzending komen de laatste tijd regelmatig gasten praten over energie, klimaat, milieu en dat heeft me serieus aan het denken gezet. Ik heb kinderen en ik wil ze niet achterlaten op een zwaar vervuilde aardbol waar ze later met mondkapjes op door het leven moeten. Eigenlijk zou iedereen dit moeten doen."

De volkszanger neemt geen halve maatregelen: hij ruilt zijn zonnebank in voor zonnepanelen. ,,Het leek me een enorm gedoe, die zonnepanelen installeren. En welke moest ik dan kiezen?" Van een rondje langs verschillende leveranciers werd Dries niet veel wijzer, tot een van hen de zanger een ruil voorstelde: gratis zonnepanelen in ruil voor zijn zonnebank. ,,Uiteraard is het een stunt, maar wel een sympathieke en voor het goede doel vind ik! Als mensen zien dat zelfs ík ben overgestapt, dan is er voor niemand meer een obstakel."