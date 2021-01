Drivers License voor de tweede week op rij populairste plaat in de Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 30 januari. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 9 stijgers, 10 zittenblijvers en 18 zakkers.

31 (--) LIFESTYLE- Jason Derulo ft. Adam Levine

Inmiddels zijn er best wat artiesten die jaloers zijn op het succes dat Jason Derulo op TikTok weet te scoren. De 31-jarige Amerikaan plaatst er het ene na het andere filmpje en weet daarmee ook zijn muziek een enorme boost te geven. Met Love Not War en Take You Dancing had Derulo al twee hits in de lijst staan en daar komt deze week nog een derde gelijktijdige notering bij en dat had hij nog niet eerder voor elkaar gekregen. Afgelopen week was Lifestyle, de track die hij met Adam Levine maakte, de Alarmschijf en deze week is het de hoogste binnenkomer in de Top 40 – op nummer 31.

25 (28) FEEL SOMETHING- Armin van Buuren feat. Duncan Laurence

Armin van Buuren is met Feel Something bezig aan zijn 37e Top 40-hit. De track was zeker geen regelrechte hit want deze week, in de 12e week in de lijst, beleeft zijn hit met Duncan Laurence een nieuw hoogtepunt want nog niet eerder stond het nummer zo hoog. Eerder al kwamen ook Therapy en Sunny Days pas na meer dan tien weken Top 40 op de hoogst genoteerde positie. Voor Feel Something zit er misschien nog wel meer in; deze week klimt de track drie plaatsen omhoog – naar nummer 25.

10 (11) AFTERGLOW- Ed Sheeran

Met Afterglow scoort Ed Sheeran deze week zijn twaalfde top 10-hit. De zanger nadert daarmee vijf van zijn landgenoten die nog vaker in de top 10 stonden: Phil Collins, Rod Stewart, David Bowie, George Michael en de Britse recordhouder Robbie Williams. De Take That-zanger stond solo met 19 hits in de top 10. Ed Sheeran doet het op dit moment, nu hij net vader is geworden, even rustig aan. Ook in de Top 40... want hij schuifelt met 1 plekje winst de top 10 in – op nummer 10.

1 ( 1) DRIVERS LICENSE- Olivia Rodrigo

Het is rustig bovenin de Top 40. De hele top 7 zit muurvast en dat gebeurt niet zo heel vaak – sinds 1965 pas elf keer eerder en voor het laatst gebeurde dat bijna tien jaar geleden op 19 maart 2011. Tiësto staat daardoor met The Business nu voor de elfde week in de top 3 – nu op nummer 3 terwijl Jaap en Pommelien met Nu Wij Niet Meer Praten voor de zesde week op nummer 2 staan. Drivers License van Olivia Rodrigo is voor de tweede week de populairste hit van ons land.

