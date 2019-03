Drugsvaten gedumpt op terrein Boer Zoekt Vrouw-boerin Michelle

Een medewerker van de champignonkwekerij bevestigt dat de vaten zijn gevonden, maar wil behalve ‘dat ze er verder niks mee te maken hebben’ niets over de zaak kwijt. Ze zijn bij het bedrijf druk bezig om te kijken hoe ze dit verder gaan oplossen. Momenteel verricht de brandweer metingen en is een adviseur gevaarlijke stoffen aanwezig voor nader onderzoek. Aan Omroep Brabant benadrukt Michelle dat zij en haar familie absoluut niets met de kwestie te maken hebben. ,,We zijn hier echt heel erg van geschrokken. Ik vind het heel vervelend dat onze naam hiermee in verband wordt gebracht’’, zegt ze kort.

Drugslab

De roodharige Michelle viel tijdens Boer Zoekt Vrouw als een blok voor Maarten. In januari trok hij bij haar in. ,,We hadden zelf ook niet verwacht dat het zo snel zo goed zou gaan. Maar we hadden zoiets van ‘we kunnen niet wachten tot het eindelijk mag’. Het bevalt supergoed’’, aldus een zielsgelukkig Michelle over de stap in haar relatie. Omdat de twee werk en privé gescheiden willen houden, ging haar liefje op zoek naar een baan in de buurt van Boekel. Michelle - oudste van vijf kinderen - blijft werkzaam als champignonkweekster. ,,Met mijn ouders en broer werk ik samen in het bedrijf. We zijn echt familiemensen’’, zei ze daar eerder over.