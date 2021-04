‘Druk krijgt Engelstalige remake met Leonardo DiCaprio’

Oscaruit­rei­king leek ondanks terechte winnaars op een 3,5 uur durende kerkdienst

26 april De Oscaruitreiking was altijd hét Hollywoodfeest waar alle wereldsterren samenkwamen. Door de coronapandemie en een gebrek aan genomineerde grootheden was de glamour ditmaal ver te zoeken. Het resultaat was een mooie nacht voor de arthouse-cinema, maar ook een show die zelfs de aanwezigen in slaap suste.