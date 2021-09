Bonnie St. Claire signeert tussen de flessen drank: ‘Ik wil af van het imago zangeres met een drankpro­bleem’

27 september Het lijkt de kat op het spek binden, als voormalig alcoholist je autobiografie signeren in een slijterij. Zangeres Bonnie St. Claire had er zondagmiddag bij slijterij Het Borreluur in Eindhoven geen moeite mee. 'Het kost geen moeite om hier te zijn’.