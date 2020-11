Dua Lipa geeft mysterieus concert vanuit opslagloods, Elton John is erbij

Volgens organisator LIVENow gaat het om een avond ‘vol muziek en chaos’. Dua Lipa pakt compleet uit met kleedkamers in diva-stijl, hangouts met verschillende thema's, balzalen en rollerdisco's. Ze deelt het podium met dansers, skaters, acrobaten en Elton John als speciale gast. ,,Hij behoort tot de koninklijke familie van de muziek en ik kijk er erg naar uit samen op te treden’’, laat Lipa weten.



Volgens Lara Vanjak, director bij LIVENow, zullen fans versteld staan. ,,Wij willen de beste live-ervaringen samenstellen, produceren en aanbieden aan een publiek over de hele wereld om artiesten in contact te brengen met hun fans, en om mensen die op zoek zijn naar geweldig live-entertainment te helpen iets nieuws te ontdekken.’’



