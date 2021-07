Dua Lipa geschokt door homofobe uitspraken van rapper DaBaby

DaBaby stond deze week op het Rolling Loud Festival in North Carolina toen hij een aantal opmerkelijke uitspraken deed. ,,Als je vandaag niet bent komen opdagen met hiv, aids of een van die dodelijke seksueel overdraagbare aandoeningen waaraan je binnen twee tot drie weken sterft, zet dan je zaklamp op je mobiele telefoon aan”, zei de rapper onder meer.



Dua Lipa, die in 2020 het lied Levitating met DaBaby uitbracht, is diep geschokt door de homofobe uitspraken van haar collega. Op Instagram voelt de zangeres de behoefte om afstand te nemen van zijn woorden. ‘Ik ben verrast en geschokt door de opmerkingen van DaBaby. Ik herken dit echt niet als de persoon met wie ik heb gewerkt. Ik weet dat mijn fans weten waar mijn hart ligt en dat ik achter de LGTBQ-community sta. We moeten samenkomen om het stigma en de onwetendheid rondom HIV en Aids te bestrijden’, schrijft ze vandaag.



DaBaby is één van de populairste rappers van dit moment. In 2019 lanceerde hij zijn debuutalbum Baby On Baby. Enkele maanden later, in het najaar van 2019, verscheen zijn tweede album Kirk. Dat werd het eerste nummer 1-album van de Amerikaan. In 2020 wist hij weer een nummer 1-album te scoren met Blame It On Baby.