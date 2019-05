Dubbele petten van Peter R. schaden Boulevard

Laat u niet wijsmaken dat de ‘zangoorlog’ tussen RTL 4 en SBS 6 dé confrontatie van de vrijdagavond was. Een flauwe muppetshow vol hysterische wannabe’s en uitgerangeerde b-artiesten (All Together Now) versus een format waar na drie seizoenen de verrassing wel vanaf is (It Takes 2) of het moet het kapsel van jurylid Ronnie Flex zijn. Als NPO 1 iets beters zou uitzenden dan herhalingen van Flikken Maastricht, zonken beide talentenjachten onmiddellijk weg in het kijkcijfermoeras, wat ik je brom.



Nee, dé clash van de avond had een uurtje eerder plaats in RTL Boulevard. Tussen de onvermijdelijke Peter R. de Vries en mede-deskundige Mark Koster. Over dubieuze handelingen van Olcay Gulsen bij het faillissement van haar modemerk SuperTrash, die RTL Z onthulde op de dag dat de RTL-presentatrice haar overstap naar Talpa bekendmaakte. Toevallig, inderdaad.