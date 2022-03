Duizenden digitale kaarsjes gebrand voor Piet Paulusma

video Piet Paulusma deed voorspel­ling op sterfbed: ‘Elfsteden­tocht over vier jaar’

Piet Paulusma voorspelde op zijn sterfbed dat er over vier jaar een Elfstedentocht zal plaatsvinden. Dat vertelde Jan Slagter vandaag in een special over de markante weerman. ,,Willen jullie dan aan mij denken?” vroeg Paulusma aan de Omroep Max-baas.

22 maart