Duizenden stalen bijen spelen hoofdrol in nieuw kunstwerk Florentijn Hofman

Duizenden vonkjes vullen deze donderdagmiddag de grote loods in Arnhem waar Florentijn Hofman sinds drie maanden vrijwel dagelijks te vinden is. Grote hond James snuffelt onopgemerkt tussen de kratten gevuld met staal en aan twee mannen in beschermende kleding. Het zijn de lassers die zo de hoge ladders opklimmen om duizenden ijzeren bijen één voor één op het metershoge frame te lassen. Per insect kost dat ongeveer een minuut of twee, maar als ze net op een moeilijk bereikbare plek zitten kan dat soms wel tien minuten duren.