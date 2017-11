Duizendste aflevering Utopia in kijkcijfer top 20

Weinstein nu ook niet meer welkom bij Emmy's

5:45 Harvey Weinstein is voor het leven geschorst door de Television Academy, de organisatie achter de Emmy Awards. De instantie, voluit The Academy of Television Arts & Sciences, stemde maandag over het lidmaatschap van de gevallen Hollywood-producer, die al door ruim zestig vrouwen wordt beschuldigd van seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting.