Duncan drie minuten achter piano tijdens sobere Songfestival-repetitie

‘Meghan Markle niet thuis bevallen maar in exclusieve privékli­niek’

10:41 Meghan Markle (37) is volgens Britse media niet thuis bevallen maar bij nader inzien toch in het Portland Hospital: een privéziekenhuis in Londen waar één nacht vanaf 17.500 euro kost. De hertogin van Sussex zou zondagavond laat vanuit hun woning Frogmore Cottage in Windsor door haar echtgenoot prins Harry (34) met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. Of sprake was van complicaties, is onbekend.