Duncan Laurence bracht ‘gouden combinatie’ samen: wie zijn Mia Nicolai en Dion Cooper?

Het selectiecomité van het songfestival was het, net als voorgaande jaren, unaniem eens over het nummer dat het duo instuurde. ‘Hun stemmen komen prachtig samen. Het zal in positieve zin zeker gaan opvallen’, kan AvroTros-directeur Eric van Stade erover kwijt. Mia en Dion werden samengebracht door niemand minder dan Duncan Laurence (Duncan de Moor), die in 2019 het songfestivalpubliek omverblies met Arcade en het liedjesfestijn won.

Opvallend: de artiesten kenden elkaar tot twee jaar geleden nog niet. Duncan weet dat de stemmen van Mia en Dion goed samengaan, maar het is afwachten of het klikt. In het nummer dat uit de samenwerking voortvloeit staat ‘de boodschap’ centraal, het is nog niet bekend wat die zal zijn.

Artiestenvisum

Mia Nicolai heeft haar talent in ieder geval niet van een vreemde. Ze werd geboren in Amsterdam, heeft een Russische moeder en een Nederlandse vader. Haar ouders sleepten haar op jonge leeftijd mee naar toneel- en balletles en lieten haar kennismaken met muziek en verhalen vertellen. Toen ze uitvloog, koos ze ervoor naar Los Angeles te verhuizen om daar, met een artiestenvisum, haar droom waar te maken. Ze nam de single Set me free op en boekte met Mutual needs internationaal succes.

Aan Notion Online vertelde ze dat ze inspiratie haalt uit haar eigen leven. Zo gaat Dream go over liefdesverdriet. Frank Ocean, David Bowie en Queen knallen regelmatig door haar speakers. Carrière maken is niet haar doel, muziek maken waar haar ‘hart van gloeit’ wel. ‘Je hart is een moreel kompas voor kunst’, luidt haar motto.

Mia werd, net als Duncan, vroeger gepest. Dat is een grote inspiratiebron voor haar muziek. ,,Ik had het genoegen om een boel nare dingen mee te maken, die ik nu gebruik in mijn muziek”, zei ze cynisch tegen Carte Blanche Music. ,,Mijn liedjes voelen voor mij als een zelfhulpboek, omdat ik ervan hou om levensverhalen te herschrijven in iets waar een oplossing voor is.”

Haar favoriete karaokesong is Don't speak van No Doubt. ,,Op een of andere manier was het album van No Doubt het enige dat ik draaide op mijn discman. Ik denk dat Don't speak van enorme invloed op me is geweest.’’

Ook Dion Cooper kreeg muziek met de paplepel ingegoten: zijn vader was drummer en groot fan van Toto, The Beatles en Jimi Hendrix. Toen hij vijftien jaar was, kreeg Dion, die omschreven wordt als ‘een echte dromer’, een gitaar in handen. Drie jaar later verloor hij zichzelf in zingen. Toen hij door het coronavirus gedwongen thuiszat, ontdekte hij de wereld van songwriting. Daarna ging het hard.

Duncan Laurence boekte hem in 2021 voor zijn voorprogramma, en met het liedje Fire, dat hij samen met Maxine uitbracht, haalde hij binnen een paar maanden bijna een miljoen streams. ‘Zijn stemgeluid doet denken aan Harry Styles met de songwriting skills van Ed Sheeran’, kondigde het Bevrijdingsfestival Brabant hem dit jaar aan. Dionzelf omschrijft zichzelf als ‘classic rock meets singer-songwriter, oftewel Bryan Adams meets Harry Styles’. Over zijn vriendschap met Duncan zei hij tegen het boekingsplatform Gig Starter: ,,Dat blijft echt magisch. Zo kan je elkaar er een beetje in meetrekken. Wat ik heel tof vind aan muziek is de impact die je kan hebben met een song of met wie je bent als artiest.’’

Gouden combinatie

Radio-dj Giel Beelen gaf Dion Cooper zijn eerste kans op de nationale radio. ,,Ik had wel snel door dat hij talent heeft”, zegt Beelen. Cooper mailde hem in het kader van ‘demo donderdag’. ,,Ik dacht: die moet ik in de gaten houden. Bij sommige mensen heb je zo’n gevoel van ‘bam! daar staat een artiest’. Als je hem ziet, ben je betoverd. Het is een mooie jongen, en hij heeft zijn stem goed onder controle.”

Cooper liet eerder weten dat hij niet verlegen is om zichzelf onder de aandacht te brengen. Dat bevestigt Beelen. ,,Het is een toffe, sociale jongen. Hij wil heel graag, maar niet té. Hij droomt van een carrière als Harry Styles of Ed Sheeran, en is bereid om daarvoor keihard te werken. Of hij ook zo beroemd gaat worden? Ja, dat zit zeker in hem.”

Beelen is dan ook niet verbaasd dat Cooper naar het songfestival gaat. ,,Mia Nicolai ken ik verder alleen van naam, maar wat ik er nu van gezien heb, is het een gouden combinatie. Twee jonge talenten, voor Nederland nog onbevlekt, dat vind ik mooi. En Duncan weet als geen ander hoe dit spel gespeeld wordt.”

