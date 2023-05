Duncan Laurence is 'mentaal uitgeput' en stelt album uit: ‘Ik ben zo verdrietig’

Volgens Laurence zijn de afgelopen maanden ‘te veel’ geweest. Het is niet duidelijk waar de zanger precies op doelt, maar zijn gevoel heeft mogelijk te maken met de ophef rond Mia Nicolai en Dion Cooper. Laurence begeleidde het songfestivalduo, maar kreeg daar kritiek op toen de eerste twee live-optredens vals waren. Critici vonden dat de zanger meer voor de twee had kunnen doen.

Laurence stelde eerder ook al singles uit om zich volledig op Mia en Dion te richten. Zijn album is wel al helemaal klaar, maar de zanger is er niet klaar voor. ‘Ik realiseer me dat ik nu niet sterk genoeg ben om het de aandacht, de promotie en de liefde en zorg te geven die het nodig heeft na de release. Dus hebben mijn team en ik besloten om de releasedatum te verplaatsen.’