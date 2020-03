Duncan Laurence keek erg uit naar songfestival, maar: 'Gezondheid voorop’

Edsilia en Chantal hopen dat ze mogen blijven als presentato­ren: ‘O wee als jullie me wegsturen’

20:17 Edsilia Rombley en Chantal Janzen, die samen met Jan Smit het Eurovisie Songfestival in mei zouden presenteren, hopen dat ze dat volgend jaar alsnog mogen doen. ,,O wee als jullie me wegsturen volgend jaar”, zegt Edsilia vanavond in De Wereld Draait Door, nu het evenement is uitgesteld.