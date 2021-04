Duncan Laurence maakt na week afwezigheid comeback in Amerikaanse hitlijst

Het is bijzonder dat een zanger of zangeres van Nederlandse bodem het weet te maken in Amerika. In de afgelopen twintig jaar gingen slechts vier anderen hem voor. Do bereikte de lijst in 2002 toen ze de vocalen verzorgde van de Dj Sammy-remix van Heaven. In 2011 lukte het Eva Simons door mee te liften op een single van Afrojack en Mr. Probz behaalde in 2014 de lijst toen de Duitse dj Robin Schulz een remix van zijn single Waves maakte.



Alleen Natalie La Rose kwam in de Billboard Hot 100 terecht op eigen kracht. Zij scoorde in 2015 een hitje met Somebody.



Duncan, nog een kleine maand regerend winnaar van het Eurovisie Songfestival, heeft zijn opkomende populariteit in de VS te danken aan de app TikTok waar veel gebruikers zijn nummer gebruikten onder een video. Ook mocht de zanger optreden in programma’s als The Ellen DeGeneres Show en The Today Show.