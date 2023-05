Duncan Laurence na felle kritiek Wouter Hardy: ‘Ik hoop dat ik hem zaterdag in de finale tref’

Duncan Laurence flankeerde Mia Nicolai en Dion Cooper kort na het middaguur bij het verlaten van het hotel in Liverpool. Het tweetal staat dinsdagavond in de halve finale van het Eurovisie Songfestival met Burning daylight , het lied dat Laurence mede componeerde.

De zanger die in 2019 het songfestival won met Arcade , kwam zelf afgelopen week in het nieuws toen de producer en co-auteur van dat lied, Wouter Hardy, hem en Ilse DeLange stevig aanpakte over de zakelijke afwikkeling van dat enorme songfestivalsucces, inmiddels 2,5 miljard keer gestreamd op alle platforms. ,,Ik weet dat ik Duncan komende week in Liverpool kan tegenkomen, maar dat zie ik dan wel weer. Dat zal een raar moment zijn, maar daar heeft hij het zelf naar gemaakt’’, zei Hardy eerder.

Mogelijke ontmoeting in de finale

Bij het vertrek pareerde Laurence in eerste instantie de vragen over het interview door te zeggen dat hij in Liverpool de focus heeft op de act van Nicolai en Cooper, die hij op artistiek vlak begeleidt. Daarna zei de zanger dat hij Hardy nog niet heeft gesproken. De producer komt woensdag aan in Liverpool, hij heeft meegewerkt aan de act van Estland, van zangeres Alika. ,,Ik hoop dat ik hem zaterdag tref in de finale, dat hij die met Estland bereikt’’, aldus de zanger die ongeacht de afloop van dinsdagavond terugkeert. Hij treedt zaterdag op tijdens een intervalact in de finale.

Duncan Laurence heeft na het interview wel een appje gestuurd aan Hardy, die geen behoefte heeft aan contact. Ook het verzoek van Ilse DeLange voor een gesprek heeft de producer naast zich neergelegd. ,,Ik hoef ze allebei nooit meer te spreken’’, zei Hardy in het interview en daarin is niets veranderd.

Mia en Dion vol vertrouwen

Mia Nicolai en Dion Cooper zijn vol vertrouwen richting de Liverpool Arena in Liverpool gegaan voor de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Het duo kon maandag tijdens de generale repetitie voor het eerst proeven aan een volle zaal en neemt die ervaring mee naar dinsdagavond als het er echt om gaat.

,,Het was een magisch eerste moment’’, zei Cooper dinsdag tegen de Nederlandse media bij het vertrek van het hotel naar de concerthal. ,,We hadden al vaak in een lege arena gezongen, en vervolgens is het publiek er, word je aangekondigd en hoor je in je in-ears dat gejuich. Dat is echt magisch.’’

Nicolai voelde precies hetzelfde. ,,We keken elkaar aan en voelden: ‘yes, dit is het’’’, vulde ze aan. De zangeres werd er na afloop emotioneel van. ,,Dat was gewoon ontlading. Het is zo fijn om al die emoties te voelen op het podium en dat ook te kunnen uiten.’’