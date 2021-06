Duncan Laurence te horen op soundtrack Amerikaanse tienerserie: ‘Zo trots!’

Duncan werd gevraagd door de Amerikaanse artiest Leland, die de uitvoerend producent van de soundtrack is. De zanger zingt het nummer Heaven Is A Hand To Hold , waaraan hij ook heeft meegeschreven. ‘Ik ben zo zo zo trots’, aldus Duncan op Instagram.

De zanger heeft zijn opkomende populariteit in de VS te danken aan recente optredens in programma’s als The Ellen DeGeneres Show en The Today Show. Ook de app TikTok zorgde voor een opleving van zijn songfestivalhit Arcade. Talloze gebruikers maakten de afgelopen maanden filmpjes waarin het nummer te horen is.