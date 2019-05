Duncan op weg naar Tel Aviv: ‘Als favoriet word ik scherp in de gaten gehouden’

Bij de incheckbalie op Schiphol werd Duncan Laurence vanmorgen het hemd van het lijf gevraagd door een legertje journalisten. De rustig ogende zanger maakt zich, op wat gezonde zenuwen na, nog niet echt druk over het mediacircus dat hij ongetwijfeld in Tel Aviv zal treffen.



,,Ik ga in het vliegtuig eerst maar eens rustig het schema doornemen”, aldus Duncan die naar Israël reist met ettelijke koffers vol kleding. Lachend: ,,Ik heb er nog nooit zo veel meegenomen. Maar het is nodig. Er zijn in Israël namelijk veel momenten waar ik representatief voor de dag moet komen.”



Duncan Laurence zit niet alleen in het vliegtuig. Zijn voormalige The Voice of Holland-coach Ilse DeLange, die de zanger tipte als Eurovisiedeelnemer, gaat met hem mee, evenals een delegatie van de organiserende omroep AvroTros. De zanger over Ilse: ,,Zij heeft alles al een keer meegemaakt met The Common Linnets.” DeLange eindigde in 2014, samen met Waylon, als tweede op het Eurovisie Songfestival met het nummer Calm after the storm. ,,Ik ga veel met Ilse bespreken”, liet Duncan de Moor (zijn echte naam) doorschemeren. ,,Zoals: wat is verstandig en hoe we dingen op de beste manier kunnen inrichten.”

De zanger realiseert zich dat hem in Tel Aviv de nodige hectiek te wachten staat. Nuchter: ,,Ik denk dat ik in Israël regelmatig zal denken: ‘oei, wat gaan we nu weer krijgen’. Het wordt een hele missie, maar ik ga proberen naar mijn eigen lichaam en stem te blijven luisteren. Ik wil mijn voeten op de grond houden.”



Ook al is de afloop onvoorspelbaar, hij denkt dat het ‘allemaal wel zal goed komen’. ,,De rust zit keihard in mijn schema gebouwd”, aldus Duncan die nu al zo ongeveer struikelt over de interviewaanvragen. ,,De rol van favoriet is best apart. Echt iedereen houdt me in de gaten.” Hij wil hoe dan ook zijn uiterste best gaan doen. ,,Ik hoop Nederland trots te maken.”

Lasers

De Arcade-zanger heeft morgenochtend (dinsdag) zijn allereerste officiële repetitie. Hoe hij zijn persoonlijk getinte ballade op het podium gaat brengen, is nog geheim. Er zou gebruik worden gemaakt van in elk geval laserstralen, zo blijkt uit een in Tel Aviv uitgelekt regielijstje. Vanmorgen wilde Duncan er niets over zeggen. ,,Jullie gaan het allemaal zien.”



Hij denkt dat morgen, na de eerste besloten repetitie, de eerste beelden van zijn act zullen worden vrijgegeven door de organisatie van het internationale liedjesfestijn. Zijn eerste officiële optreden is volgende week woensdag. Dan moet hij zijn nummer zingen tijdens een juryshow die niet op tv wordt uitgezonden. De stemmen van de jury worden opgeteld bij de punten die hij donderdag 16 mei krijgt tijdens de tweede halve finale.



Onze Eurovisie Songfestivalkenner Stefan Raatgever verwacht dat Duncan makkelijk door zal gaan naar de grote finale op zaterdag 18 mei: een show die jaarlijks zeker 200 miljoen kijkers trekt. Of het Duncan lukt goud in de wacht te slepen? ,,Het is de eerste keer in 20 jaar dat Nederland bij de bookmakers de absolute topfavoriet is. De afstand tot de voorspelde nummer 2 (Rusland) is groot. Maar hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen? Het Eurovisie Songfestival is befaamd om alle onvoorspelbare wisselingen. The Common Linnets met Ilse stonden laag bij de bookmakers en eindigden uiteindelijk op twee. Je weet het dus echt nooit.”

