Duncan repeteert vanmiddag voor het eerst op songfestivalpodium

Rond de klok van 14.00 uur krijgt Duncan een halfuur de tijd om zijn liedje Arcade op het driehoekige podium te repeteren. De repetitie is niet alleen voor de zanger zelf maar ook voor alle technici die Duncan straks in beeld brengen en belichten. Nederland heeft de Belgen Hans Pannecoucke en Ignace D'Haese ingevlogen voor de regie en het licht. Pannecoucke was ook in 2014, 2015, 2016 en 2018 verantwoordelijk voor de Nederlandse beelden.

Met de eerste repetitie krijgt de pers en het publiek voor het eerst te zien wat Duncan gaat dragen, hoe zijn act eruit ziet en of hij bijvoorbeeld extra dansers of muzikanten op het podium krijgt. Tot nu toe hield de Nederlandse delegatie de lippen stijf op elkaar over de staging, maar er wordt op sociale media al wel gespeculeerd over lasers die zouden worden gebruikt. Dat is nog niet bevestigd.

Na de eerste repetitie krijgt Duncan een aantal dagen om zijn act te perfectioneren. Zijn eerstvolgende verplichting is pas zaterdag als de tweede repetitie op het programma staat. Zondag wordt het songfestival officieel geopend met een ceremonie in Tel Aviv.