Duurste schilderij blijkt gekocht door Saudische prins die het uitleent aan Louvre

Salvator Mundi werd medio november bij veilinghuis Christie's in New York voor 450 miljoen dollar (382 miljoen euro) van eigenaar verwisseld. Nooit eerder werd er zoveel voor een schilderij betaald. Volgens The New York Times is de koper een Saudische prins, Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud. Hij stond niet bekend als een groot kunstverzamelaar, ook de rijkdom van Bader was voor de buitenwereld tot nu toe niet bekend.



De aankoop van het schilderij waarop Jezus wordt afgebeeld kan stof doen opwaaien in het conservatieve Saudi-Arabië. Volgens de islam is Jezus niet de zoon van God, maar een profeet. Veel moslims vinden een beeltenis van een profeet heiligschennis. Bader is een vriend en zakenpartner van de Saudische kroonprins Mohammed, die nauwe contacten heeft met de Verenigde Arabische Emiraten, waar Abu Dhabi de hoofdstad van is.