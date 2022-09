Duurste serie ooit? Amazon besteedde al meer dan een miljard aan nieuwe Lord of the Rings-serie

Regisseur Juan Antonio Bayona, die verantwoordelijk is voor de eerste twee afleveringen van The Rings of Power, wil één misverstand maar meteen uit de wereld helpen. ,,Het is niet noodzakelijk dat de kijkers de eerdere verfilmingen van The Lord of the Rings of The Hobbit hebben gezien. Dergelijke voorkennis is niet nodig om ons verhaal van meet af aan te begrijpen.”