Dwars door de Week moet satirische spelshow van de zaterdag worden

Linda de Mol móest erin. Vanavond meteen al in de eerste aflevering van Dwars door de week, het nieuwste satirische programma van NPO 1. De makers willen vliegend van start. Dus wilden ze Linda, een van dé gezichten van televisieland. ,,Het is de zaterdagavond, toch een beetje háár avond. Dan denkt Linda zelf ook: daar moet ik bij zijn.”

Sophie Hilbrand doet voor de gelegenheid het zoete stemmetje na van Linda de Mol; Plien van Bennekom kruipt vanavond echt in de huid van de presentatrice. Jawel, Dwars door de week van BNNVARA vanavond heeft zeker ook imitaties en typetjes, maar gaat verder dan Koefnoen. In het programma speelt presentatrice Sophie Hilbrand een nieuwsquiz met twee bekende Nederlanders, waarbij de meest opvallende gebeurtenissen van de voorbije week worden doorgenomen aan de hand van sketches, filmpjes en imitaties. Het is van alles wat, stelt Owen Schumacher. De imitaties van Koefnoen, vleugjes Dit was het nieuws en een snufje Zondag met Lubach. ,,Maar wij hebben nu echt een spelprogramma met satire en die combinatie is nog niet eerder gedaan”, vult Paul Groot aan.

De twee cabaretiers en tekstschrijvers vormen samen met de voor het grote publiek relatief onbekende nieuwkomers Tim Kamps en Roel Bloemen en Sophie Hilbrand het basisteam van Dwars door de week. ,,Het is een nieuwe samenstelling van talenten. Owen en ik zijn geneigd vanuit imitaties te schrijven, Tim en Roel zijn meer van de absurdistische school. Dat is even wennen, maar levert ook weer veel op. Het versterkt elkaar”, aldus Groot.

Volledig scherm © RV

Miljoenenjacht

Hilbrand is ook van meet af aan betrokken bij het nieuwe project. ,,Je bent met elkaar aan het bedenken wat het moet worden. Ontdekt elkaars stijl en humor”, vertelt de presentatrice. ,,Op dinsdag is er al van alles verzonnen, maar daarna blijf je constant het nieuws doornemen en nieuwe dingen bedenken. Zoals met Linda de Mol: zij won afgelopen week de Majoor Bosshardtprijs én je had die uitspraak in die Miljoenenjacht-rechtszaak.”

De verwachtingen zijn hoog. De spanning stijgt, zegt Hilbrand. Het team op de vloer wordt wekelijks aangevuld met gerenommeerde gastimitators als, pak 'm beet, Erik van Muiswinkel, Elise Schaap en Plien van Bennekom. De producent is Human Factor TV (Koefnoen, Zondag met Lubach), Arjen Lubach zelf maakte de leadermuziek en de eindredacteur is Edo Schoonbeek, bekend van Koefnoen, Rapservice en De Kwis. Frans Klein, televisiedirecteur van de NPO, verwacht minimaal een miljoen kijkers. Hilbrand: ,,Maar het zal wel even moeten landen.”

De kracht van het programma? Groot: ,,We worden tegenwoordig overladen met nieuws. Het is ook fijn als daar commentaar op is, en dan op een luchtige manier. Dat kijkers het gevoel hebben: ik ben niet de enige die zich hieraan ergert.”

De makers kijken kritisch naar zichzelf. Zo zag Schumacher te veel Kopspijkers terug in de eerste pilot. ,,Zaten we met drie imitaties aan tafel. Toen dacht ik: nu zijn we terug bij af. Dit deden we vijftien jaar geleden ook. Dat voelde niet fris.”

Dus zoekt Dwars door de week naar meer vormen. Met een quiz, interviewtjes, sketches in de studio (met publiek), persiflages. ,,Het moet ook een beetje quasi-rommelig worden, niet zo stijfjes. Dat alles doorloopt in elkaar”, hoopt Groot. De typetjes blijven, zoals vanavond wanneer er een straalverbinding is met Max Verstappen. ,,,Live uit Singapore”, grijnst Hilbrand. ,,In de pilot hadden we Theo Hiddema en Anna Nooshin, die elkaar in het dagelijks leven natuurlijk niet zo gauw zullen tegenkomen. Hoe die dan op elkaar reageren, dat is zeer geestig.”

Imitaties zullen eeuwig werken, benadrukt Schumacher. ,,Het is altijd leuk om mensen te ontmaskeren in hun eigen gedaante, zeker als zij een zekere status genieten. Hoe hoger de status, hoe harder er wordt gelachen.”