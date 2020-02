DWDD was zó ergerlijk grachtengordel en toch kreeg ik er elke keer goeie zin van

Het voelt een beetje als het beroemde boek Tien Kleine Negertjes van Agatha Christie: na Eva Jinek en Jeroen Pauw stopt nu ook Matthijs van Nieuwkerk als dagelijkse talkshowhost bij de NPO. Binnen een paar maanden vallen drie belangrijke pijlers van de programmering weg, want niet alleen Van Nieuwkerk stopt, ook aan De Wereld Draait Door komt eind maart na 15 jaar een eind.



Misschien is dat laatste nog wel de grootste verrassing. Dat Matthijs van Nieuwkerk het welletjes vond met zijn dagelijkse programma, was allang geen geheim meer in Hilversum. Het scheelde zelfs maar een haartje of hij had dit 15de seizoen niet eens meer gemaakt, zó zat was hij de aanhoudende nationale discussie over zijn bovengemiddelde salaris. Nu gaat hij, zoals het gros van de NPO-presentatoren, voor een keurig salaris binnen de Balkenende-norm één programma per week maken, op zaterdagavond. Hij heeft niet gekozen voor de zak met geld die SBS en RTL hem boden. Van laatstgenoemde zender lag het aanbod om mee te gaan draaien in de carrousel van Eva Jinek én Beau van Erven Dorens op de late avond.