Echte Gooische Moeder Florine bevallen van een zoontje

Het jongetje is vanochtend vroeg om tien voor vier geboren en heet voluit Beer Stanislaus Stoop. Eigenlijk was ze al op 27 oktober uitgerekend, maar Beer liet bijna twee weken op zich wachten. Florine vergaarde tien jaar geleden landelijke bekendheid door haar deelname aan het televisieprogramma Echte Gooische Meisjes . Sinds deze week is ze bij Videoland te zien in het vervolg: Echte Gooische moeders .

In een interview met deze krant vertelde ze over de problemen die ze had om zwanger te raken. Na drie IUI-pogingen raakte ze na vijf jaar eindelijk zwanger. ,,Dat was op de dag dat de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld. Voor mij lekker rustig, ik kon zwanger zijn in een coconnetje. Nu kunnen we met zijn drietjes wennen aan ons nieuwe leven.”