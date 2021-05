Echte Milli Vanilli-zanger overlijdt aan coronavirus

Fab Morvan: Ik weet nog steeds niet waarom we niet zelf mochten zingen

28 april Hij was het middelpunt van de grootste zwendel die de popmuziek ooit kende. Maar Fab Morvan, voormalig playback-fraudeur in Milli Vanilli, kondigde deze week vol zelfvertrouwen een eigen concert in Paradiso aan. ,,Ik heb het overleefd. Ik ben eindelijk vrij.’’