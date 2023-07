Echtgenoot Brigitte Bardot bevestigt ademhalingsproblemen: ‘Ze verdraagt de hitte niet meer’

interview Jaap Reesema: ‘Sander Schimmel­pen­nin­ck en ik letten inmiddels wat meer op onze woorden’

Jaap Reesema (1984) is zanger en podcastmaker. Binnenkort debuteert hij in het Concertgebouw. Een interview aan de hand van trefwoorden, over zijn onstelpbare populariteit in Vlaanderen, het geheim van de Zelfspodcast en zijn race naar een covershoot met ontbloot bovenlijf.