Ed Sheeran, Adele en Harry Styles onder rijkste jonge Britten

recensie Fast X is meer een op hol geslagen Road Run­ner-car­toon dan een spannende actiefilm

In de steeds krankzinniger wordende Fast and the Furious-filmreeks zijn auto’s inmiddels meer dan stukken blik op wielen. Ze fungeren evengoed als granaatwerpers, raketlanceerders, vliegtuigen en zelfs spaceshuttles. Als een verlengstuk van het lichaam worden ze ingezet om vetes uit te vechten. Fast X, deel 10 alweer, is soms zó over de top dat het aanvoelt als een Road Runner-cartoon.