Ed Sheeran brengt in september nieuw album uit

VVD-lijsttrek­ker Dilan Yeşilgöz in nieuwe reeks College Tour

Dilan Yeşilgöz is volgende maand te zien in het nieuwe seizoen van het tv-programma College Tour. De lijsttrekker van de VVD is op 24 september te gast bij presentator Twan Huys in het programma op NPO 2, meldt omroep KRO-NCRV dinsdag.