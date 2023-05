Ed Sheeran brengt nieuw album uit na winnen plagiaatzaak: ‘Enorm trots’

Ed Sheeran heeft vrijdag zijn nieuwe album genaamd - ( Subtract ) uitgebracht. De plaat verschijnt een dag nadat de rechter in New York had geoordeeld dat de zanger zich niet schuldig heeft gemaakt aan plagiaat. Liedjes op het album zijn geschreven naar aanleiding van persoonlijk verdriet en hoop waar Sheeran mee te maken heeft gehad.

Voor de 32-jarige zanger was 2022 een van de zwaarste jaren van zijn leven. Zijn vrouw Cherry had een tumor toen ze in verwachting was van hun tweede kind, hij verloor zijn beste vriend en werd aangeklaagd voor plagiaat. Twee nummers van het album zijn voor de release al verschenen, Eyes closed en Boat. Die eerste leverde de Britse Sheeran zijn veertiende nummer 1-hit op in het Verenigd Koninkrijk.

,,Ik heb dit album gemaakt als een manier om de dingen die zich in mijn hoofd afspelen te begrijpen, en ik ben er enorm trots op”, zegt Sheeran in een bericht op Instagram. Ook voelt de zanger een zekere vorm van ‘verlichting’ nu zijn album is verschenen. ,,Het enige wat ik van dit album wil, is dat mensen iets voelen als ze ernaar luisteren. Het zorgt ervoor dat we ons allemaal minder alleen voelen over onze donkerste gevoelens.” Ook noemt Sheeran de plaat nu al ‘een van de belangrijkste’ uit zijn oeuvre.

Donderdag oordeelde een rechter in New York dat Sheeran zich niet schuldig had gemaakt aan plagiaat met zijn nummer Thinking out loud. Sheeran was aangeklaagd omdat zijn hit uit 2014 te veel zou lijken op Let’s get it on van Marvin Gaye uit 1973. De nabestaanden van Ed Townsend, die het nummer met Gaye heeft geschreven, dienden de aanklacht in. Ze eisten een schadevergoeding van de zanger. Eerder werd de Britse zanger ook al beschuldigd van plagiaat voor zijn nummer Shape of you uit 2017. Ook toen werd hij niet schuldig bevonden.

